Первый президент Украины дал Зеленскому совет по Крыму

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.

Он указал, что Киев вряд ли согласится признать полуостров частью РФ. Однако, по его словам, необходимо налаживать "человеческие" отношения с крымчанами, передает РИА Новости Крым.

При этом Кравчук подчеркнул необходимость снятия всех блокад. "Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем", – сказал экс-президент.

Депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара ранее заявил, что жители Украины на президентских выборах голосовали не за Зеленского, а против всех событий, которые происходили при Петре Порошенко в течение последних пяти лет.

В свою очередь глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Зеленского посетить полуостров, чтобы признать выбор крымчан.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов, в котором приняли участие Зеленский и Порошенко. После обработки 99 процентов протоколов кандидат от партии "Слуга народа" набирает 73,23 процента голосов, а действующий глава государства – 24,45 процента.