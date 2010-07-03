Итоги выборов президента Украины оценили в Крыму

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Жители Украины на президентских выборах голосовали не за Владимира Зеленского, а против всех событий, которые происходили при Петре Порошенко в течение последних пяти лет. Такое мнение высказал депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара.

"Порошенко проиграл даже на западе страны, где у него был самый высокий рейтинг. Именно с надеждой на изменения украинцы поддержали другого кандидата", – заявил RT депутат.

Он также отметил, что у Зеленского в предвыборной программе нет "образа будущего для страны". "Он пришел на красивой риторике обновления и поиска социальной справедливости. Но сам по себе он является не случайным порождением, хоть и политическим проектом", – резюмировал парламентарий.

Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины с момента обретения независимости в 1991 году. После обработки 97,04 процента протоколов он лидирует на выборах с 73,15 процента голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,52 процента избирателей.

Порошенко уже признал поражение, а Зеленский принимает поздравления от политиков и зарубежных лидеров.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что у него нет иллюзий после выборов на Украине. Однако он отметил, что шанс на улучшение отношений государств уже есть.