Итоги выборов президента Украины оценили в Крыму

Жители Украины на президентских выборах голосовали не за Владимира Зеленского, а против всех событий, которые происходили при Петре Порошенко в течение последних пяти лет. Такое мнение высказал депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара.
"Порошенко проиграл даже на западе страны, где у него был самый высокий рейтинг. Именно с надеждой на изменения украинцы поддержали другого кандидата", – заявил RT депутат.
Он также отметил, что у Зеленского в предвыборной программе нет "образа будущего для страны". "Он пришел на красивой риторике обновления и поиска социальной справедливости. Но сам по себе он является не случайным порождением, хоть и политическим проектом", – резюмировал парламентарий.
Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины с момента обретения независимости в 1991 году. После обработки 97,04 процента протоколов он лидирует на выборах с 73,15 процента голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,52 процента избирателей.
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