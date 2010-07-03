Янукович считает, что "мудрый украинский народ" не дал себя обмануть

Экс-президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства, сообщает ТАСС. По его словам, украинцы доверили Зеленскому этот пост в очень тяжелый для страны момент истории.
"Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее. Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край", – передал слова Януковича его пресс-секретарь Юрий Кирасир.
Вину за это Янукович возложил на ныне действующего президента Петра Порошенко и его соратников. Экс-глава подчеркнул, что избиратели уже вынесли им приговор голосованием.
В сообщении Януковича также говорится, что он "низко кланяется" "мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор".
Обращаясь к Зеленскому он подчеркнул, что украинцы доверились ему и надеются на то, что он вернет народу мир и процветание.
Второй тур выборов прошел в воскресенье, 21 апреля. По предварительным данным, в нем победил Владимир Зеленский. Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня.
После обработки 90,25% протоколов кандидат набирает 73,18% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,49% избирателей. Явка на выборах составила 62,06%. Этот результат считается прецедентом в истории Украины – такой кредит доверия украинских граждан не получал еще ни один президент.
Тем временем Петр Порошенко уже поздравил Зеленского с победой. Действующий президент признал победу оппонента и предложил свою помощь по любым вопросам.
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