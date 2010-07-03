Зеленский после обработки 90% протоколов набирает 73,18% голосов

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После выборов президента Украины обработано 90,25% протоколов. По данным ЦИК Украины, Владимир Зеленский получает 73,18% голосов избирателей.

Действующий президент страны Петр Порошенко теряет свои позиции, набирая 24,49% голосов.

После обработки 85% протоколов у Зеленского было 73,2% голосов, у его оппонента – 24,46% избирателей. Явка на выборах составила более 60%. Поступило 1245 сообщений о нарушениях, однако тех, что могли бы повлиять на результаты голосования, не зафиксировано.

Отмечается, что Зеленский обходит Порошенко в Киеве и во всех областях Украины, кроме Львовской. Этот результат считается прецедентом в истории Украины – такой кредит доверия украинских граждан не получал еще ни один президент.

Тем временем Петр Порошенко уже поздравил Зеленского с победой. Действующий президент признал победу оппонента и предложил свою помощь по любым вопросам.

Второй тур выборов прошел в воскресенье, 21 апреля. По предварительным данным, в нем победил Владимир Зеленский. Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня.

"Задачей номер один" Зеленский назвал возвращение арестованных в России моряков. Он также анонсировал "мощную информационную войну", за счет которой рассчитывает прекратить конфликт в Донбассе. В штабе Зеленского отметили, что приоритетом во внешней политике будут контакты с Россией.