Зеленский назвал "задачу номер один" на посту президента Украины

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Владимир Зеленский, лидирующий во втором туре президентских выборов на Украине, назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков, сообщает РИА Новости.

Он также анонсировал "мощную информационную войну", за счет которой рассчитывает прекратить конфликт в Донбассе.

В штабе Зеленского отметили, что приоритетом во внешней политике будут контакты с Россией. Однако пока неизвестно, кто будет вести переговоры с российскими властями.

Ранее Петр Порошенко поздравил Зеленского с победой на выборах. Действующий президент пообещал свою помощь "в любое время".

Второй тур выборов прошел в воскресенье, 21 апреля. По предварительным данным, в нем одержал победу Владимир Зеленский.

Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских военных корабля, обвинив их в незаконном пересечении границы РФ в Керченском проливе. Суд арестовал всех находившихся на судах 24 моряков.