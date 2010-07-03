Порошенко поздравил Зеленского с победой на выборах

Петр Порошенко поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. Действующий президент пообещал свою помощь, рассказал Зеленский на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".
"Только что, я хочу сказать… очень благодарен президенту Петру Порошенко, только что он меня поздравил с победой. Он сказал, что я могу рассчитать на его помощь в любое время", – заявил Зеленский.
Он добавил, что Порошенко признал его победу на президентских выборах.
Второй тур выборов прошел в воскресенье, 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Порошенко и лидер первого тура Зеленский.
По данным Национального exit poll-2019 на 18:00, Зеленский побеждает в выборах.
Первый тур прошел 31 марта. Тогда ни один из 39 кандидатов не набрал более 50% голосов. Зеленский получил голоса 30,24% избирателей, на втором месте оказался действующий президент Петр Порошенко с 15,95% голосов.
Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня.
Зеленский лидирует во втором туре президентских выборов на Украине
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