Фото: ТАСС/Петр Сивков/Анна Марченко

Второй тур президентских выборов завершился на Украине. Участки закрылись в 20:00.

Участвовали в нем действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

Второй уверенно лидирует с 72,5% голосов, передает РИА Новости данные экзитпола телеканалов "112 Украина" и "НьюсВан". Порошенко получает 27,5%. Данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18:00 показывают 73,2% у Зеленского и 25,3% у Порошенко.

Полиция по состоянию на 19:00 получила 1167 сообщений о нарушениях на выборах, возбуждено 15 уголовных дел, сообщила пресс-служба МВД Украины. Явка на выборах к 16:00 достигла 49,3%.

Провальный результат главы Украины говорит о запросе избирателей на новую политическую программу развития страны, считает руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"От его политики отвернулось подавляющее большинство избирателей... Проиграл Порошенко не своим традиционным оппонентам, которые шли по его пятам все эти годы, а совершенно новому и совершенно неподготовленному сопернику. То есть голосовали из принципа "за кого угодно, только не за него". И это для Порошенко не просто печально, но унизительно и позорно. Туда ему и дорога", – добавил Косачев.

Первый тур прошел 31 марта. Тогда ни один из 39 кандидатов не набрал более 50% голосов.

Зеленский получил голоса 30,24% избирателей, на втором месте оказался действующий президент Петр Порошенко с 15,95% голосов. Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня.

За несколько часов до второго тура в суд Киева поступил иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Зеленского. Его подал наблюдатель за выборами Андрей Хилько.

Он считает, что Зеленский нарушил закон "О выборах президента Украины": опубликовал на Facebook объявление о начале бронирования бесплатных билетов на дебаты. Суд не счел это предвыборной агитацией.

19 апреля состоялись дебаты кандидатов. На них Зеленский признался, что в 2014 году голосовал за Порошенко на выборах. Свое решение кандидат назвал ошибкой. Кроме того, Зеленский сказал, что украинский президент не может быть олигархом, поскольку "должен быть с народом".

Порошенко отметил, что Зеленский – "хороший артист, возможно, хороший человек". Он сказал, что дебаты позволили людям услышать дискуссию, и пригласил своего оппонента продолжить ее.