Дебаты Порошенко и Зеленского проходят в Киеве

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко проходят на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Кандидаты пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами.

Первым начал дебаты Зеленский по результатам жеребьевки. Он заявил, что в 2014 году проголосовал за Петра Порошенко на выборах главы государства. Свое решение кандидат считает ошибкой.

В спорткомплексе находятся 60 тысяч зрителей. Безопасность обеспечивают порядка 10 тысяч полицейских. Движение транспорта в городе частично ограничено.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов, поэтому на 21 апреля был назначен второй тур.

3 апреля Зеленский выдвинул Порошенко условие, чтобы дебаты прошли не в телестудии, а на столичном стадионе "Олимпийский", способном принять около 70 тысяч зрителей. Порошенко согласился.