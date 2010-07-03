Зеленский объяснил провокацией отказ сдавать анализы с Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с действующим главой государства Петром Порошенко.

Зеленский рассказал агентству "Новости Украины", что получил сведения о готовящейся против него провокации во время дебатов на киевском стадионе "Олимпийский".

Шоумен добавил, что на данный момент не готов раскрыть подробности, передает РИА Новости.

Зеленский и Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. Второй тур состоится 21 апреля.

12 апреля в социальных сетях появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в эфире одного из общенациональных телеканалов.