Зеленский опубликовал результаты анализов на алкоголь и наркотики

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал результаты тестов на содержание в крови наркотиков и алкоголя. Согласно результатам анализов, у него не обнаружили запрещенных веществ. Результаты Зеленский опубликовал в Facebook.

Кандидат в президенты Украины отметил, что биоматериалы еще отправят на дополнительные исследования в Испанию.

Также анализы сдал Петр Порошенко. Кандидаты сделали это перед публичными дебатами, которые пройдут 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Сдачу крови на наркотики и алкоголь Зеленским и Порошенко прокомментировал политолог Иван Мезюхо. По словам эксперта, команда шоумена пытается превратить теледебаты в клоунскую площадку. Саму медицинскую процедуру Мезюхо назвал фарсом.

Оба кандидата прошли во второй тур.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Зеленский получил 30,24 процента голосов избирателей, Порошенко – 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.