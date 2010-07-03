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14:49

Сдачу анализов Зеленским и Порошенко назвали фарсом

политика

14:49

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Фото: ТАСС/POOL/EPA/MIKHAIL PALINCHAK

Сдачу анализов крови на наркотики и алкоголь кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко прокомментировал политолог Иван Мезюхо, передает RT.

По словам эксперта, команда шоумена пытается превратить теледебаты в клоунскую площадку. Саму медицинскую процедуру Мезюхо назвал фарсом.

"Не знаю, где еще в подобном ключе проходят выборы на Европейском континенте", – сказал он, уточнив, что Украина выделилась "в чем-то безумном и даже драматичном".

Оба кандидата, которые прошли во второй тур, сдали анализы перед публичными дебатами, которые пройдут 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Зеленский пообещал, что покажет результат публично через три дня, когда он придет на электронную почту.

Незадолго до этого шоумен предложил Юлии Тимошенко стать ведущей во время их встречи с Порошенко, чтобы "избежать подкупа, провокаций, административного давления".

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

политика

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