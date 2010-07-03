Зеленский пригласил Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать ведущей во время его дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
"Петр Порошенко принял мой вызов на дебаты", − напомнил Зеленский. По его словам, эти дебаты − "шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободную демократическую страну".
Он предложил Тимошенко выступить арбитром во время их встречи с Порошенко, чтобы "избежать подкупа, провокаций, административного давления". "Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?" − обратился Зеленский к Тимошенко. Он дал ей 24 часа, чтобы обдумать это предложение.
Кроме того, внештатный советник Порошенко Олег Медведев заявил, что нынешний украинский лидер согласен сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя перед дебатами. Такое условие выдвинул ему Зеленский, сообщает ТАСС.
Ранее Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе в Киеве, а не в телестудии.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Необходимого для победы числа голосов не набрал никто из кандидатов. Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а Порошенко – 15,95%. Второй тур назначен на 21 апреля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.