Зеленский пригласил Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать ведущей во время его дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Петр Порошенко принял мой вызов на дебаты", − напомнил Зеленский. По его словам, эти дебаты − "шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободную демократическую страну".

Он предложил Тимошенко выступить арбитром во время их встречи с Порошенко, чтобы "избежать подкупа, провокаций, административного давления". "Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?" − обратился Зеленский к Тимошенко. Он дал ей 24 часа, чтобы обдумать это предложение.

Кроме того, внештатный советник Порошенко Олег Медведев заявил, что нынешний украинский лидер согласен сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя перед дебатами. Такое условие выдвинул ему Зеленский, сообщает ТАСС.

Ранее Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе в Киеве, а не в телестудии.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Необходимого для победы числа голосов не набрал никто из кандидатов. Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а Порошенко – 15,95%. Второй тур назначен на 21 апреля.