Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с победившим в первом туре выборов Владимиром Зеленским на стадионе, а не в телестудии.
"Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", – написал Порошенко в Twitter.
3 апреля Зеленский выдвинул Порошенко условие, чтобы дебаты прошли на столичном стадионе "Олимпийский", способном принять около 70 тысяч зрителей.
Согласно украинскому законодательству, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, напомнил Порошенко и устроил опрос по этому поводу в Telegram.
В опросе уже приняли участие свыше 18 тысяч человек. Большинство, 75 процентов, из них советуют президенту соблюсти закон и не участвовать в дебатах за пределами студии. 25 процентов считают, что в этом случае закон можно нарушить.
Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Зеленский получил 30,24 процента голосов избирателей, Порошенко – 15,95. Второй тур пройдет 21 апреля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.