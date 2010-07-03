Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

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Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с победившим в первом туре выборов Владимиром Зеленским на стадионе, а не в телестудии.

"Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", – написал Порошенко в Twitter.

3 апреля Зеленский выдвинул Порошенко условие, чтобы дебаты прошли на столичном стадионе "Олимпийский", способном принять около 70 тысяч зрителей.

Согласно украинскому законодательству, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, напомнил Порошенко и устроил опрос по этому поводу в Telegram.

В опросе уже приняли участие свыше 18 тысяч человек. Большинство, 75 процентов, из них советуют президенту соблюсти закон и не участвовать в дебатах за пределами студии. 25 процентов считают, что в этом случае закон можно нарушить.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Зеленский получил 30,24 процента голосов избирателей, Порошенко – 15,95. Второй тур пройдет 21 апреля.