Охлобыстин и Пореченков ответили на оскорбление Зеленского

Российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков ответили на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.
"Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует. Мы не считаем его идиотом", – сказал Охлобыстин.
При этом он добавил, что актеры "прощают" Зеленского, так как он находится в "ситуации".
"Чего бы там не было, Зеленский наш друг. Даже, если все плохо сложится, он тем же другом останется", – написал Охлобыстин в "ВКонтакте".
Он также отметил, что не преследовал политических целей. "Мы просто прикалывались", – резюмировал актер. В свою очередь, Пореченков упрекнул Зеленского в отсутствии чувства юмора и предположил, что он станет "унылым президентом".
"Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор", – сказал актер радиостанции "Говорит Москва".
Охлобыстин и Пореченков ранее записали шуточный ролик в поддержку Зеленского. Украинский политик в ответ назвал их идиотами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.