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06:03

Охлобыстин и Пореченков ответили на оскорбление Зеленского

политика за рубежом

06:03

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Фото: instagram.com/psykero1477

Российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков ответили на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.

"Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует. Мы не считаем его идиотом", – сказал Охлобыстин.

При этом он добавил, что актеры "прощают" Зеленского, так как он находится в "ситуации".

"Чего бы там не было, Зеленский наш друг. Даже, если все плохо сложится, он тем же другом останется", – написал Охлобыстин в "ВКонтакте".

Он также отметил, что не преследовал политических целей. "Мы просто прикалывались", – резюмировал актер. В свою очередь, Пореченков упрекнул Зеленского в отсутствии чувства юмора и предположил, что он станет "унылым президентом".

"Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор", – сказал актер радиостанции "Говорит Москва".

Охлобыстин и Пореченков ранее записали шуточный ролик в поддержку Зеленского. Украинский политик в ответ назвал их идиотами.

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