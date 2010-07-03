Зеленский назвал идиотами Охлобыстина и Пореченкова, которые его поддержали

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Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский резко высказался про российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова. Причем они его поддержали на выборах, артисты записали соответствующее видео, сообщает РИА Новости.

В ролике Пореченков и Охлобыстин заявили, что если он выиграет, то будет им должен, после чего выкрикивают: "Только Зеленский!"

"Зачем они это вообще сделали?" – недоумевает Зеленский.

В воскресенье, 31 марта, на Украине проходят выборы президента. На пост главы государства претендует 39 человек. Зеленский лидирует, его рейтинг за неделю до выборов превысил 30 процентов.

Явка на выборах к середине дня 31 марта составила 43,86 процента.