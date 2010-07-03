Явка на выборах президента Украины приблизилась к 45%

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Явка на выборах президента Украины по состоянию на 15:00, по данным 10 из 199 округов, составила 43,86 процента. Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

Информация поступила из Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Львовской и Харьковской областей Украины.

В воскресенье, 31 марта, на Украине проходят выборы президента. В стране открыты почти 30 тысяч участков. В избирательном бюллетене – 39 фамилий. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. Петра Порошенко поддерживают 17 процентов населения страны, Юлию Тимошенко – 12,5 процента.

Впервые на выборах президента Украины в качестве наблюдателей отсутствуют граждане РФ. Граждане Украины приходят голосовать и в посольство страны в Москве.

