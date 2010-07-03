Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины

Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов президента на Украине. Об этом сообщает ТАСС, приводя результаты экзитпола, проведенного телеканалом "112 Украина".
По результатам опроса, Зеленский набрал 30,7 процента голосов украинских избирателей. Порошенко набрал 18,6 процентв .
Сразу за ними идут Юлия Тимошенко и Юрий Бойко, у которых 13,9 и 10,3 процента голосов соответственно.
31 марта на Украине проходят выборы президента. В стране открыты почти 30 тысяч участков. В избирательном бюллетене – 39 фамилий. По состоянию на 15:00 по Москве явка на выборы приблизилась к 45 процентам населения.
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