Пореченков и Охлобыстин сняли видео в "поддержку" Зеленского

Российские артисты Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин сняли несколько ироничных роликов в "поддержку" Владимира Зеленского, который баллотируется в президенты Украины. Видео опубликованы в Instagram Охлобыстина.
В первом ролике актеры сидят за столом с пластиковыми стаканами в руках. "Ну, если он выиграет…" – говорит Пореченков. "Он будет нам должен", – заканчивает фразу Охлобыстин.
Во втором ролике актеры предполагают, что Зеленский, если выиграет, предложит им "должности в благодарность". Пореченков полагает, что ему полагается пост министра обороны. Охлобыстин рассчитывает стать патриархом.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют рекордные в истории страны 39 кандидатов. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко, а также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
В нынешнем году президентская предвыборная кампания на Украине обошлась без экзотических персонажей. Пять лет назад среди прочих на кресло главы государства претендовал герой "Звездных войн" Дарт Вейдер.
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