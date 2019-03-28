Пореченков и Охлобыстин сняли видео в "поддержку" Зеленского

Российские артисты Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин сняли несколько ироничных роликов в "поддержку" Владимира Зеленского, который баллотируется в президенты Украины. Видео опубликованы в Instagram Охлобыстина.

В первом ролике актеры сидят за столом с пластиковыми стаканами в руках. "Ну, если он выиграет…" – говорит Пореченков. "Он будет нам должен", – заканчивает фразу Охлобыстин.

Во втором ролике актеры предполагают, что Зеленский, если выиграет, предложит им "должности в благодарность". Пореченков полагает, что ему полагается пост министра обороны. Охлобыстин рассчитывает стать патриархом.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют рекордные в истории страны 39 кандидатов. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко, а также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

В нынешнем году президентская предвыборная кампания на Украине обошлась без экзотических персонажей. Пять лет назад среди прочих на кресло главы государства претендовал герой "Звездных войн" Дарт Вейдер.

