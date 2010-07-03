Непризнание итогов выборов на Украине допустили в Совфеде

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключает, что Россия не признает итоги выборов президента на Украине.

По его словам, позиция РФ будет зависеть от реакции украинских властей на тысячи жалоб на нарушениях в ходе первого тура и итоги второго тура, передает ТАСС.

"Я не исключал бы никаких вариантов. Но об этом сейчас говорить совершенно точно рано", – сказал Косачев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он подчеркнул, что легитимность выборов ставится под сомнение и-за искусственного отстранения избирателей не юго-востоке Украины и в России.

Косачев указал, что решение о признании выборов будет политическим, а принимать его будет президент России на основе дискуссии палат Федерального собрания. Кроме того, парламентарий указал, что из 39 кандидатов "не на кого было делать ставку".

Он заметил, что "мы в эту кампанию не вмешивались, мы не финансировали никого из кандидатов", понимая, что любая поддержка вряд ли добавила бы потенциальному кандидату "серьезных шансов на выход во второй тур".

По последней информации, на выборах президента Украины по результатам обработки 5% протоколов лидирует шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.

Согласно данным онлайн-табло ЦИК, он набирает 28,7% голосов. На втором месте располагается действующий президент Петр Порошенко (17,31%), далее идет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (14,61%).

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. В них принли участие рекордные 39 кандидатов. По последним данным, явка составила около 64%. При этом в ходе голосования поступило более двух тысяч жалоб о нарушениях.