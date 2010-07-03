Порошенко назвал Путина своим "оппонентом"

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин является его главным оппонентом.

В эфире телеканала ICTV Порошенко рассказал, что его "союзник – украинский народ", а Путин – "единственный оппонент".

"И я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся этого делать", – заявил украинский лидер.

"Сегодня выбор: или мы за Украину, или мы за Россию", добавил Порошенко. Он также выразил мнение, что президента РФ "усиливает" все, что ослабляет Украину.

23 февраля Порошенко пожаловался, что Путин не отвечает на его звонки. Игнорирование со стороны российского лидера он объяснил тем, что ему якобы "нечего сказать".

В свою очередь Путин подтвердил, что украинский коллега звонил ему после устроенной Киевом провокации в Керченском проливе. Президент России объяснил, что не хочет принимать участие в избирательной кампании Порошенко.

Выборы главы государства пройдут 31 марта. Согласно опросу, рейтинг кандидатов на пост президента Украины возглавляет шоумен Владимир Зеленский. Следом идет Тимошенко, а Порошенко замыкает тройку .