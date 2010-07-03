Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

06:16

Порошенко пообещал вернуть Крым после выборов

политика за рубежом

06:16

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав страны после выборов главы государства 31 марта.

Украинский лидер написал в Facebook, что страна "ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет".

"Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов", – указал политик.

По его мнению, Кремль рассчитывает, что новая украинская власть "приползет на коленях и подарит Крым". "Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым", – отметил Порошенко.

12 февраля другой кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко также пообещала, что в случае победы на выборах вернет Крым и Донбасс в состав Украины.

Согласно социологическому опросу, рейтинг кандидатов на пост президента Украины возглавляет шоумен Владимир Зеленский. Следом идет Тимошенко, а Порошенко замыкает тройку.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.

Читайте также

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика