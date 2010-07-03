Порошенко пообещал вернуть Крым после выборов

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав страны после выборов главы государства 31 марта.

Украинский лидер написал в Facebook, что страна "ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет".

"Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов", – указал политик.

По его мнению, Кремль рассчитывает, что новая украинская власть "приползет на коленях и подарит Крым". "Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым", – отметил Порошенко.

12 февраля другой кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко также пообещала, что в случае победы на выборах вернет Крым и Донбасс в состав Украины.

Согласно социологическому опросу, рейтинг кандидатов на пост президента Украины возглавляет шоумен Владимир Зеленский. Следом идет Тимошенко, а Порошенко замыкает тройку.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.