Тимошенко заявила о закупках российского газа Украиной

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина не прекращала закупки российского газа.

"Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман. В Украину все пять лет идет газ российского происхождения", – цитирует слова Тимошенко РИА Новости.

Официально Киев отказался от поставок газа из России в ноябре 2015 года, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе.

По словам Тимошенко, украинские власти придумали схемы, чтобы маскировать российский газ под европейский, который "там не добывается".

"Построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной. И нам таким образом по документам показывают газ европейского происхождения", – отметила политик.

Кандидат в президенты страны ранее пообещала, что в случае победы на выборах вернет Крым и Донбасс в состав Украины. Выборы главы государства пройдут 31 марта.

Согласно социологическому опросу, рейтинг кандидатов на пост президента Украины возглавляет шоумен Владимир Зеленский. Следом идет Тимошенко, а замкнул тройку Петр Порошенко.