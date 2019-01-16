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16 января, 23:30

Порошенко пообещал минимизировать российское влияние на выборы

политика за рубежом

16 января, 23:30

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко

Украинский президент Петр Порошенко заявил о планах минимизировать российское влияние на предстоящие президентские и парламентские выборы, передает "Интерфакс".

На встрече с главами иностранных диппредставительств в Киеве политик пообещал сделать все, что от него зависит. Порошенко отметил, что РФ якобы полным ходом ведет операцию по влиянию на украинские выборы.

"Руководство России этого особо и не скрывает – провести на президентских и парламентских выборах на Украине подконтрольную себе власть", – сказал украинский лидер.

По его словам, Москва преследует цель остановить демократическое развитие Украины. Он также подчеркнул, что создаст условия для проведения свободных и честных выборов в стране.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года в стране стартовала избирательная кампания. Среди тех, кто заявил о своем желании участвовать в предвыборной гонке, актер Владимир Зеленский. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что избрание шоумена главой государства опасно для страны.

политика за рубежом

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