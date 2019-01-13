Избрание Зеленского президентом назвали опасным для Украины

Опасность избрания шоумена Владимира Зеленского президентом Украины в том, что он может попасть "в руки опытных интриганов". В этом уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
По мнению политолога, люди вроде Зеленского не имеют устойчивых мировоззренческих установок. Поэтому они могут попасть под влияние различных структур. "Его (Владимира Зеленского – прим.ред.) опекает очень опытный интриган, который может играть какую-то двойную, тройную, четверную игру", – отметил Погребинский.
Эксперт добавил, что вероятность победы артиста на выборах главы государства недостаточно высокая. "Человек вообще без какого-либо политического опыта", - заключил политолог.
О своем желании участвовать в выборах 31 марта Зеленский объявил в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала. По данным опросов, его рейтинг составляет около 9%. В начале января шоумен заявил, что уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что российских наблюдателей не пустят на выборы президента Украины. Об этом он написал директору Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьергу Сольруну Гисладоттиру.
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