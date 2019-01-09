Российских наблюдателей не пустят на выборы президента Украины

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не допустит российских наблюдателей на президентские выборы в марте.

По словам министра, несколько дней назад он послал письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьергу Сольруну Гисладоттиру, пригласив его направить на президентские выборы на Украине наблюдательную миссию. "Среди других вполне стандартных вещей отметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей", − подчеркнул Климкин на своей странице в Facebook.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. В день начала избирательной кампании украинский ЦИК ликвидировал пять участков для голосования в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Вместо этого, украинским гражданам предложили голосовать в Грузии, Казахстане и Финляндии.

В конце декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении военного положения в стране. Украинский лидер отметил, что оно не повлияло на будущие выборы президента.