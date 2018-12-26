Порошенко объявил о завершении военного положения на Украине

Фото: РИА Новости/Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
Президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении в стране военного положения. Он отметил, что военное положение не повлияло на выборы президента страны, которые пройдут 31 марта 2019 года.
"Сейчас ровно 14 часов (15:00 по Москве) и прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве, и несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась", – сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
О заседании сообщает РИА Новости. Порошенко поручил министерству обороны, генштабу и МИД Украины проинформировать граждан страны о том, что было сделано в рамках военного положения.
Также сообщается, что СНБО примет решение о дополнительных санкциях против России в связи с происшествием в Керченском проливе. В частности, под санкции попадут "Единая Россия" и ЛДПР, а также несколько российских предприятий, заявил Порошенко.
Утром 26 декабря сообщалось, что на Украине подходит к концу 30-дневный срок военного положения, которое было объявлено 26 ноября. Поводом стал инцидент в Керченском проливе. 25 ноября ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые нарушили морскую границу РФ. Украинские военнослужащие находятся под арестом до 25 января.
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