На Украине заканчивается 30-дневный срок военного положения

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

На Украине подходит к концу 30-дневный срок военного положения, который ввели в стране после инцидента в Керченском проливе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал не продлевать режим военного положения в стране, если не будет "открытой агрессии со стороны РФ". Украинский лидер также напомнил, что после отмены военного положения в стране стартует избирательная кампания.

25 ноября российские пограничники с применением силы задержали три корабля украинских ВМС, которые нарушили границу РФ. Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы на два месяца.

В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине, а Киев ответил введением военного положения в стране и решением не продлевать Договор о дружбе с Россией.