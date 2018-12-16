Порошенко уточнил сроки действия военного положения на Украине

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Президент Украины Петр Порошенко пообещал не продлевать режим военного положения в стране, если не будет "открытой агрессии со стороны РФ". Такое заявление он сделал на пресс-конференции 16 декабря, передает ТАСС.

По словам Порошенко, после 26 декабря режим военного положения перестанет действовать, "если не будет широкомасштабной агрессии войск РФ на территорию Украины за пределами линии разграничения в Донбассе и на административной границе с Крымом". Украинский лидер также напомнил, что после отмены военного положения в стране стартует избирательная кампания.

Военное положение на Украине ввели на 30 дней с 26 ноября. Поводом для такого решения киевских властей стал инцидент в Керченском проливе. 25 ноября там были задержаны три корабля ВМС Украины, которые нарушили морскую границу РФ. Украинских военнослужащих арестовали до 25 января.

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