Порошенко уточнил сроки действия военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко пообещал не продлевать режим военного положения в стране, если не будет "открытой агрессии со стороны РФ". Такое заявление он сделал на пресс-конференции 16 декабря, передает ТАСС.
По словам Порошенко, после 26 декабря режим военного положения перестанет действовать, "если не будет широкомасштабной агрессии войск РФ на территорию Украины за пределами линии разграничения в Донбассе и на административной границе с Крымом". Украинский лидер также напомнил, что после отмены военного положения в стране стартует избирательная кампания.
Военное положение на Украине ввели на 30 дней с 26 ноября. Поводом для такого решения киевских властей стал инцидент в Керченском проливе. 25 ноября там были задержаны три корабля ВМС Украины, которые нарушили морскую границу РФ. Украинских военнослужащих арестовали до 25 января.
Ранее виджет поисковой системы "Яндекс" показал, что Петр Порошенко якобы скончался 11 декабря 2018 года. По данным "Википедии", политика "похоронили" в возрасте 53 лет. Скриншот с ошибкой быстро разлетелся в соцсетях.
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