"Яндекс" похоронил Порошенко

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Виджет поисковой системы "Яндекс" показал, что президент Украины Петр Порошенко умер 11 декабря 2018 года. По данным "Википедии", политика "похоронили" в возрасте 53 лет, сообщает сайт "Дни.ру".

В настоящее время сведений о смерти украинского лидера в сети уже нет. Скриншот с ошибкой быстро разлетелся в социальных сетях.



Где находится Порошенко на данный момент точно неизвестно, однако 13 декабря он вел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Таким образом, он никак не мог умереть 11 декабря.

В пресс-службе "Яндекса" сообщили, что поисковая система использовала данные открытых источников, где была указана "дата смерти" украинского лидера. Поисковик выступил лишь как агрегатор внешней информации, рассказали РИА Новости в интернет-компании.

10 декабря глава Украины подписал закон о непродлении Договора о дружбе с Россией после 1 апреля 2019 года. За несколько дней до этого решение поддержали 277 депутатов Верховной рады.