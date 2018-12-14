"Яндекс" похоронил Порошенко

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
Виджет поисковой системы "Яндекс" показал, что президент Украины Петр Порошенко умер 11 декабря 2018 года. По данным "Википедии", политика "похоронили" в возрасте 53 лет, сообщает сайт "Дни.ру".
В настоящее время сведений о смерти украинского лидера в сети уже нет. Скриншот с ошибкой быстро разлетелся в социальных сетях.
Где находится Порошенко на данный момент точно неизвестно, однако 13 декабря он вел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Таким образом, он никак не мог умереть 11 декабря.
В пресс-службе "Яндекса" сообщили, что поисковая система использовала данные открытых источников, где была указана "дата смерти" украинского лидера. Поисковик выступил лишь как агрегатор внешней информации, рассказали РИА Новости в интернет-компании.
10 декабря глава Украины подписал закон о непродлении Договора о дружбе с Россией после 1 апреля 2019 года. За несколько дней до этого решение поддержали 277 депутатов Верховной рады.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: