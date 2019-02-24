Порошенко назвал свою страну агрессором

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Выступая в городе Жолква Петр Порошенко оговорился и назвал свою страну агрессором.

Порошенко заявил, что как президент Украины и верховный главнокомандующий, он должен сохранить страну и ее оборону, чтобы "дать отпор украинскому агрессору", передает РИА Новости.

Заметив ошибку, лидер Украины поправился на "российскому агрессору".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил оговорку и сообщил о росте смертности в киевских больницах.

"Если раньше погибал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь только каждый второй. Это очень важно – мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни", – гордо заявил Кличко.

До этого мэр украинской столицы повеселил своим произношением участников экономического форума в Давосе. Обсуждая развитие Киева, Кличко не смог выговорить слово digitalization ("цифровизация").

Власти Украины регулярно говорят об "агрессии России". При этом Москва много раз подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический кризис.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. На пост главы страны претендует рекордное число кандидатов – 44 человека.