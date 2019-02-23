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04:35

Кличко оговорился и сообщил о росте смертности в киевских больницах

политика за рубежом

04:35

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Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko

Мэр Киева Виталий Кличко допустил оговорку в эфире телеканала NewsOne, комментируя показатели в больницах. Фрагмент казусного эфира выложила в Facebook журналист Татьяна Высоцкая.

"Если раньше погибал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь только каждый второй. Это очень важно – мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни", – цитирует Кличко РИА Новости.

На своей странице в социальной сети Высоцкая объяснила конфузное выступление политика тем, что глава Киева повторяет заученные фразы, не вникая в их суть, а поэтому и не осознает, когда что-то искажает и говорит бред.

Ранее Кличко развеселил своим произношением участников экономического форума в Давосе. Обсуждая развитие Киева, мэр украинской столицы не смог выговорить слово digitalization ("цифровизация").

политика за рубежом

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