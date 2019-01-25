Кличко развеселил своим произношением участников форума в Давосе

В интернете набрала популярность видеозапись, на которой видно, как мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко в Давосе с трудом пытается выговорить слово digitalization ("цифровизация"). Об этом сообщили "Дни.ру".

Выступая на экономическом форуме, мэр украинской столицы обсуждал развитие Киева. Его брат Владимир и модератор площадки пытались подсказать ему, но Виталий Кличко запинается и никак не может выговорить слово. Людей в зале это развеселило.



В октябре 2018 года голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые приехал в Киев. Виталий Кличко показал ему город и опубликовал на своей странице в Facebook фото и видео с прогулки. Шварценеггер приехал в Киев на бизнес–форум, отметил тогда мэр украинской столицы.