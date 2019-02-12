Тимошенко пообещала вернуть Крым и Донбасс

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала, что в случае победы вернет Крым и Донбасс, передает "Комсомольская правда".

Кроме того, на встрече с избирателями, она указала на необходимость "привлечь Россию как государство-оккупанта к ответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна".

Тимошенко также заявила, что членство в Североатлантическом альянсе (НАТО) – единственная гарантия безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что рейтинг кандидатов на пост президента Украины возглавил шоумен Владимир Зеленский. Следом идет Тимошенко, а замкнул тройку Петр Порошенко.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Украинский ЦИК зарегистрировал 26 кандидатов.