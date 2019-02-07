Волкер поставил условие присутствия наблюдателей от России на выборах Украины

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В США не исключили работу российских наблюдателей на президентских выборах на Украине. При этом россияне будут допущены только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае люди имеют право оспаривать (результаты) выборов", – заявил Волкер в своем микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что представители России будут наблюдать за выборами президента Украины 31 марта в составе миссии ОБСЕ. Секретарь российской ЦИК Майя Гришина объяснила, что с правовой точки зрения для участия граждан России в миссии ОБСЕ "не имеется никаких ограничений".

Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" рекомендовала ЦИК не регистрировать российских наблюдателей, а глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не допустит российских наблюдателей на выборы президента.

Глава Госпогранслужбы Украины заявил, что ведомство уделит "особое внимание пророссийским журналистам", въезжающим для освещения президентских выборов.

Рейтинг кандидатов на пост президента Украины в настоящий момент возглавляет руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский. За шоумена готовы проголосовать 19 процентов украинских граждан. Следом идет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – ее кандидатуру на момент опроса поддержали 18,2 процента респондентов. Замкнул тройку лидеров действующий президент Украины Петр Порошенко.