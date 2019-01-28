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17:58

Россия будет наблюдать за выборами на Украине в составе миссии ОБСЕ

власть

17:58

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Фото: ТАСС/Сергей Резник

Представители России будут наблюдать за выборами президента Украины 31 марта в составе миссии ОБСЕ. Об этом со ссылкой на секретаря российской ЦИК Майю Гришину сообщает RT.

По словам Гришиной, с правовой точки зрения для участия граждан России в миссии ОБСЕ "не имеется никаких ограничений".

Ранее всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" рекомендовала ЦИК не регистрировать российских наблюдателей, а глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не допустит российских наблюдателей на выборы президента.

Глава Госпогранслужбы Украины заявил, что ведомство уделит "особое внимание пророссийским журналистам", въезжающим для освещения президентских выборов. Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что на Украине боятся правды, о которой расскажут журналисты из РФ.

власть

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