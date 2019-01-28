Россия будет наблюдать за выборами на Украине в составе миссии ОБСЕ

Представители России будут наблюдать за выборами президента Украины 31 марта в составе миссии ОБСЕ. Об этом со ссылкой на секретаря российской ЦИК Майю Гришину сообщает RT.
По словам Гришиной, с правовой точки зрения для участия граждан России в миссии ОБСЕ "не имеется никаких ограничений".
Ранее всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" рекомендовала ЦИК не регистрировать российских наблюдателей, а глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не допустит российских наблюдателей на выборы президента.
Глава Госпогранслужбы Украины заявил, что ведомство уделит "особое внимание пророссийским журналистам", въезжающим для освещения президентских выборов. Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что на Украине боятся правды, о которой расскажут журналисты из РФ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.