В Совфеде прокомментировали предупреждение Киева российским журналистам

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает боязнью правды предупреждение украинских пограничников о повышенном внимании к российским журналистам при освещении президентских выборов.

"Понятно, что на Украине боятся правды. На их государственных каналах идет сплошное вранье, в отличие от российских передач", – заявил Джабаров RT.

По словам сенатора, о демократических выборах на Украине не может быть и речи. Он считает, что украинские власти пытаются изолировать свой народ от братского государства и оградиться от всех, кто не разделяет их взглядов.

Ранее глава Госпогранслужбы Украины заявил, что ведомство уделит "особое внимание пророссийским журналистам", въезжающим для освещения президентских выборов, которые пройдут 31 марта.

В начале января глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не допустит российских наблюдателей на выборы президента.