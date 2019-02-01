Рейтинг кандидатов на пост президента Украины возглавил шоумен Зеленский

Руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов на пост президента Украины, передает РИА Новости.

Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", за шоумена готовы проголосовать 19 процентов украинских граждан.

Следом идет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – ее кандидатуру на момент опроса поддержали 18,2 процента респондентов.

Замкнул тройку лидеров действующий президент Украины Петр Порошенко. На его стороне 15,1 процента участников исследования.

10 процентов опрошенных поддержали лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко. Другие кандидаты набрали меньше 10 процентов.

При этом 23 процента граждан считают, что победит Тимошенко, еще 16,3 процента верят в успех Порошенко, а на шоумена ставят только 10,3 процента.

В то же время Порошенко возглавил антирейтинг. Около 80 процентов населения Украины недовольны деятельностью действующего главы государства.

Против Тимошенко высказались 31 процент респондентов, против Бойко – 25, против экс-премьера Арсения Яценюка и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – по 20.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Украинский ЦИК зарегистрировал 26 кандидатов.

Украина дошла до той черты, когда комик имеет большой предвыборный рейтинг. Такими словами

Директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский ранее заявил, что люди вроде Зеленского не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут попасть под влияние опытных интриганов.

Он также заявил о низкой вероятности победы шоумена на выборах. Всвою очередь политолог Иван Мезюхо отметил, что Украина дошла до той черты, когда комик имеет большой предвыборный рейтинг.