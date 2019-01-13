Слушания по встречам Трампа и Путина проведут в Конгрессе США

Комитет Палаты представителей американского Конгресса по иностранным делам намерен провести слушания по встречам лидеров России и США. Заявление опубликовал сайт комитета.
По словам председателя комитета Элиота Энгеля, когда Дональд Трамп встречается с Путиным, стране об этих переговорах ничего не известно.
"Проведем слушания, на которых изучим тайны вокруг странных взаимоотношений Трампа с Путиным и его соратниками, а также то, как эти темные связи влияют на нашу национальную безопасность", – сказал он.
Ранее СМИ отмечали, что Трамп скрывал от членов администрации детали своих первых переговоров с президентом РФ, состоявшихся летом 2017 года в Гамбурге. После тех переговоров политик якобы забрал себе записи переводчика, велев последнему не распространяться об этом поступке. Сам американский лидер отверг сокрытие деталей встречи.
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