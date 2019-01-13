Трамп опроверг сокрытие деталей бесед с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не скрывает подробности разговоров один на один с Владимиром Путиным.
Ранее газета Washington Post сообщила, что американский лидер утаил от администрации детали своих разговоров с президентом России. Из-за этого даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года.
"Я ничего не скрываю. Washington Post – это лоббисты Amazon", – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Он добавил, что с лидерами всех стран проводит переговоры один на один без делегаций, однако "никто не говорит об этом". Трамп подчеркнул, что у него нет сговора с Россией. "Это трата времени", – заключил он.
Речь шла о встрече Трампа с Путиным в 2017 году в Гамбурге, на которой также был занимавший на тот момент поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон. После встречи Трамп забрал записи своего переводчика и потребовал от него не обсуждать сказанное с членами администрации.
Американский президент назвал крайне оскорбительными сообщения о том, что ФБР начало проверку того, работал ли он секретно на Россию.
"Я считаю, что это наиболее оскорбительная статья, которую я когда-либо читал. Это огромное оскорбление. Я уволил Джеймса Коми, потому что он ужасный лжец и он проделал ужасную работу, будучи главой ФБР", – отметил Трамп в интервью.
В своем микроблоге в Twitter он ранее назвал в числе своих заслуг жесткую позицию по отношению к России. Лидер США считает ее гораздо более жесткой, чем у предыдущих президентов. В то же время политик выразил надежду на то, что однажды отношения между Вашингтоном и Москвой наладятся.
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