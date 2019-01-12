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16:37

Трамп надеется на улучшение отношений США с Россией

политика за рубежом

16:37

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Фото: ТАСС/Zuma

Президент США Дональд Трамп вновь назвал в числе своих заслуг жесткую позицию по отношению к России. При этом политик выразил надежду, что однажды отношения между Вашингтоном и Москвой наладятся.

"Я занимаю гораздо более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент", − написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter. Он напомнил свои слова о том, что "поладить с Россией − это хорошо".

"Я всецело надеюсь на то, что однажды у нас вновь будут хорошие отношения с Россией", − подытожил американский лидер.


В декабре 2018 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на скорую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что эта встреча "в равной степени необходима как для Москвы, так и для Вашингтона".

Помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, в свою очередь, заверил, что встреча двух президентов в обозримом будущем не планируется из-за задержания Россией украинских судов в Керченском проливе.

политика за рубежом

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