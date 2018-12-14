В Кремле надеются на скорую встречу Путина и Трампа

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на скорую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку она "в равной степени необходима как для Москвы, так и для Вашингтона", передает News.ru.

Кроме того, Москва готова к всестороннему контакту с США и к переговорам по срочным вопросам, добавил Песков.

Накануне помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча двух президентов не планируется в обозримом будущем из-за задержания Россией украинских судов в Керченском проливе 25 ноября.

Российские пограничники задержали три украинских корабля, следовавших из Одессы в Мариуполь. Все 24 моряка были арестованы за незаконное пересечение границы.

Президенты РФ и США должны были провести переговоры в Буэнос-Айресе на саммите G20, однако Трамп отменил встречу из-за инцидента в Черном море.