В Кремле надеются на скорую встречу Путина и Трампа

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на скорую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку она "в равной степени необходима как для Москвы, так и для Вашингтона", передает News.ru.
Кроме того, Москва готова к всестороннему контакту с США и к переговорам по срочным вопросам, добавил Песков.
Накануне помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча двух президентов не планируется в обозримом будущем из-за задержания Россией украинских судов в Керченском проливе 25 ноября.
Российские пограничники задержали три украинских корабля, следовавших из Одессы в Мариуполь. Все 24 моряка были арестованы за незаконное пересечение границы.
Президенты РФ и США должны были провести переговоры в Буэнос-Айресе на саммите G20, однако Трамп отменил встречу из-за инцидента в Черном море.
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