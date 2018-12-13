В Белом доме исключили встречу Трампа и Путина в обозримом будущем

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не планируется в обозримом будущем.
По словам Болтона, встреча не состоится, пока Москва не отпустит украинские корабли, задержанные в Керченском проливе.
Ранее спецпредставитель МИД Австрии по вопросам России предложила провести встречу двух президентов у них в стране.
Встреча Путина и Трампа должна была состояться в Буэнос-Айресе на саммите G20, однако американский лидер отменил ее из-за инцидента в Керченском проливе.
25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля, следовавших из Одессы в Мариуполь. 24 моряка были арестованы за незаконное пересечение границы.
Президент Украины Петр Порошенко назвал происшествие "войной" и ввел в стране военное положение. Владимир Путин заявил, что таким образом Порошенко пытается повысить свой рейтинг перед президентскими выборами.
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