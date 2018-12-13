Австрия заявила о готовности предоставить площадку для встречи Путина и Трампа

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Австрия готова принять у себя саммит России и США, если сторонам удастся согласовать встречу. Об этом заявила специальный представитель МИД Австрии по вопросам России Маргот Клестиль-Леффлер.

"У нас есть большой опыт в проведении подобных встреч. Мы бы могли предоставить площадку для такого саммита, если стороны договорятся его провести", – передает ТАСС.

Ранее было запланировано, что главы России и США встретятся в ноябре в Буэнос-Айресе на саммите G20. Однако в последний момент Дональд Трамп отменил встречу после случая в Керченском проливе, когда корабли Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через российскую морскую границу и были задержаны. Россия назвала случившееся провокацией. Возбуждено уголовное дело, суда и моряки задержаны.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла 16 июля этого года в Финляндии.