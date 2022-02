В подаренном Путиным Трампу мяче ЧМ-2018 нашли встроенный чип

Футбольный мяч с символикой ЧМ-2018, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки, оснащен специальным электронным чипом с коммуникационной функцией. Проверив мяч, американские спецслужбы действительно нашли передатчик, сообщает телеканал Москва 24.

Беспокойство спецслужб США оказалось напрасным. Обнаруженное устройство позволяет лишь получить доступ к эксклюзивному контенту компании-производителя Adidas. Тем не менее, пока не известно, разрешат ли внести подарок в Белый дом. В самом Вашингтоне мнения по этому вопросу разделились.

В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэхэм ранее призвал своем микроблоге в Twitter проверить "этот футбольный мяч на наличие прослушивающих устройств", отметив, что он бы "никогда не разрешил вносить его в Белый дом".

Finally, if it were me, I’d check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House.