В подаренном Путиным Трампу мяче ЧМ-2018 нашли встроенный чип

26 июля, 13:09
Футбольный мяч с символикой ЧМ-2018, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки, оснащен специальным электронным чипом с коммуникационной функцией. Проверив мяч, американские спецслужбы действительно нашли передатчик, сообщает телеканал Москва 24.
Беспокойство спецслужб США оказалось напрасным. Обнаруженное устройство позволяет лишь получить доступ к эксклюзивному контенту компании-производителя Adidas. Тем не менее, пока не известно, разрешат ли внести подарок в Белый дом. В самом Вашингтоне мнения по этому вопросу разделились.
В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэхэм ранее призвал своем микроблоге в Twitter проверить "этот футбольный мяч на наличие прослушивающих устройств", отметив, что он бы "никогда не разрешил вносить его в Белый дом".
Finally, if it were me, I’d check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 16 июля 2018 г.
В то же время на официальном сайте Adidas пояснили, что все мячи футбольного первенства оснастили технологией NFC (Near Field Communication). По словам представителей компании, крошечные чипы, вмонтированные в мячи, позволяют читать специальный код через мобильное приложение. Считав этот код, пользователи получают доступ к различному футбольному контенту, включая видеоролики спортсменов и конкурсы для болельщиков. Отмечается, что чип сам по себе не передает никакой информации, а радиус его действия – крайне невелик. Иными словам, подчеркнули в Adidas, встроенный в мячи чип имеет чисто рекламную функцию.
Кроме того, в компании предупредили, что изменить, удалить или переписать вложенную в чип информацию невозможно.
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