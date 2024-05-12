Количество жертв после обрушения дома в Белгороде возросло до 12

Фото: ТАСС/Павел Колядин

Спасатели извлекли тело двенадцатого погибшего в результате обрушения подъезда в многоэтажном доме Белгорода после обстрела ВСУ. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.

ВСУ обстреляли Белгород днем 12 мая. Согласно данным СМИ, запуск ракеты был предположительно осуществлен из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Спустя некоторое время произошло повторное обрушение последнего чердачного этажа с крышей. В этот момент спасатели проводили поисковые работы, однако сотрудники МЧС не получили травм при повторном обрушении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков доложили Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда в доме в Белгороде. Российский лидер дал все необходимые поручения.

