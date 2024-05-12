ТАСС: эвакуация жилого дома в Белгороде завершена

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Эвакуация жилого дома в Белгороде, где произошло обрушение подъезда, завершилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Нескольких жильцов пострадавших подъездов эвакуировали с коленчатых подъемников", – говорится в сообщении.

По данным источника агентства, для жильцов подготовили три пункта временного размещения на 600 человек.

В частности, из-под завалов удалось достать одну женщину, местонахождение еще 10 человек, которые могли быть в доме, устанавливается.

Вместе с тем, как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в Белгородском районе объявили седьмую за день ракетную тревогу. Он призвал не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении мирных жителей со стороны ВСУ.

"Очередное преступление киевских нацистов: зверскому ракетному обстрелу подвергнут жилой дом в Белгородской области… В очередной раз призываю мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны украинских нацистов и предпринять меры к прекращению грубейших нарушений прав мирных граждан", – указала она в своем телеграм-канале.

Омбудсмен также обратилась к уполномоченному по правам человека в Белгородской области с просьбой оказать всю необходимую помощь гражданам.

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ днем 12 мая. Изначально число пострадавших составляло пять человек, однако после их количество выросло до 19. Их них 6 человек после оказания необходимой медпомощи отправились домой на амбулаторное лечение.

Позже произошло повторное обрушение последнего чердачного этажа с крышей. В этот момент спасатели проводили поисковые работы. По данным СМИ, сотрудники МЧС не получили травм при повторном обрушении.

Сергей Собянин заявил, что московские врачи окажут всю необходимую помощь медикам в Белгороде. Градоначальник также пожелал всем пострадавшим жителям города выздоровления и сил.

