Женщина погибла в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска обстреляли Белгород, в результате чего погибла женщина, еще 29 человек пострадали, в том числе и ребенок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Вячеслав Гладков.

"От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. По предварительной информации, 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в медицинские учреждения города Белгорода", – уточнил он.

По словам главы региона, повреждения получили 49 квартир в 22 домах и 4 коммерческих объекта. Также поврежденным оказалось остекление в городской больнице №2, детской областной клинической больнице, центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень" и средней общеобразовательной школе №41.

В частности, от прямого попадания снарядов загорелись 6 автомобилей. Пожарным удалось ликвидировать очаги возгорания.

Ранее при обстреле ВСУ погибла жительница Новой Таволжанки в Белгородской области. Во время обстрела женщина оказалась на улице и скончалась на месте от полученных травм. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

