09 мая, 19:21Происшествия
Женщина погибла при обстреле Новой Таволжанки под Белгородом
Фото: ТАСС/Елизавета Демидова
Женщина погибла при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты", – написал он.
В четырех частных домах в селе зафиксировали повреждения. У них оказались выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На одной из частных территорий загорелась хозпостройка. Пожар ликвидировали спасатели.
Сейчас на месте работают оперативные службы. В селе продолжается обход домов.
В ночь на 9 мая в Белгороде и Белгородской области три раза запускали сирену воздушной опасности. В результате атаки ВСУ пострадали минимум 8 человек. Одним из пострадавших оказался ребенок.
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