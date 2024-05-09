Женщина погибла при обстреле Новой Таволжанки под Белгородом

Фото: ТАСС/Елизавета Демидова

Женщина погибла при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты", – написал он.

В четырех частных домах в селе зафиксировали повреждения. У них оказались выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На одной из частных территорий загорелась хозпостройка. Пожар ликвидировали спасатели.

Сейчас на месте работают оперативные службы. В селе продолжается обход домов.

В ночь на 9 мая в Белгороде и Белгородской области три раза запускали сирену воздушной опасности. В результате атаки ВСУ пострадали минимум 8 человек. Одним из пострадавших оказался ребенок.

