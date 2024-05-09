В Белгороде из-за атаки ВСУ пострадали не менее 8 человек

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате ночной атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, по предварительный информации, пострадали семь взрослых и один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили", – написал он.

Гладков уточнил, что согласно предварительный информации, пострадали восемь человек, среди которых ребенок.

Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела были доставлены в городскую больницу, 11-летняя девочка с осколочными ранениями стопы была госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Еще трое человек получили медицинскую помощь на месте и отказались ехать в больницу.

В городе в результате обстрела различные разрушения были выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах. В Белгородском районе в поселке Дубовое были повреждены 4 частных жилых домовладения и 3 автомобиля.

Губернатор заявил, что информация о последствиях атаки уточняется.

Оповещение о ракетной опасности объявляли в Белгороде и Белгородском районе трижды за ночь.

До этого сообщалось, что ВСУ с помощью дронов атаковали автомобили ГК "Агро-Белгорье" в Борисовском районе Белгородской области. В результате погибли восемь человек, еще 33 получили травмы. Как рассказали в региональном оперштабе, машины перевозили сотрудников свинокомплекса.

