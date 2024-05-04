04 мая, 17:10Происшествия
ВСУ атаковали белгородское село Муром с помощью БПЛА
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские войска атаковали белгородское село Муром с помощью двух дронов. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии.
"В результате сбросов взрывных устройств повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте", – уточнил он в телеграм-канале.
По словам губернатора, обошлось без пострадавших.
Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Вергилевка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.
До этого украинский беспилотник ударил по автомобильной газозаправочной станции в Шебекине. Как сообщил Гладков, из-за этого произошло возгорание резервуара для хранения газа. В результате инцидента никто не пострадал.
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