ВСУ атаковали белгородское село Муром с помощью БПЛА

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска атаковали белгородское село Муром с помощью двух дронов. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии.

"В результате сбросов взрывных устройств повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте", – уточнил он в телеграм-канале.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Вергилевка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

До этого украинский беспилотник ударил по автомобильной газозаправочной станции в Шебекине. Как сообщил Гладков, из-за этого произошло возгорание резервуара для хранения газа. В результате инцидента никто не пострадал.

